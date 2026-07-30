Başakşehir Avrupa’ya veda etti
UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında Inter Turku’ya 2-0 kaybeden Başakşehir, Avrupa’ya veda etti.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında Inter Turku deplasmanına çıktı.
Veritas Stadion’da oynanan mücadele, ev sahibi Inter Turku’nun 2-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.
Inter Turku’ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Tuominen ve 47. dakikada Jephta kaydetti.
Ev sahibinde Laine, 88. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
BAŞAKŞEHİR AVRUPA’YA VEDA ETTİ
Bu sonuçla Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nden elendi ve Avrupa’ya veda etti.
İlk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Brnic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Huuhtanen topu kornere çeldi.
18. dakikada Inter Turku öne geçti. Laine'nin pasında, Tuominen'in penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluştu: 1-0.
Inter Turku, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
47. dakikada Inter Turku’nun geliştirdiği atakta Ampofo savunma arkasına sıza Bikoula’ya pasını attı. Bikoula, ceza sahası sağ dışından ters tarafa yerden pasını aktardı. Jephta kontrolünün sonrası topu sağına aldı ve kalenin soluna şutunu çekerek topu ağlara yolladı: 2-0