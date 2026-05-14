Barış Alper Yılmaz sezon başında neler yaşandığını anlattı: Şunu öğrendim

Galatasaray'daki 5. sezonunda üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçen Barış Alper Yılmaz, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

SEZON BAŞINDA NELER YAŞANDI?

Sezon başında NEOM FC'ye transfer olma ihtimali bulunan ancak takımda kalan milli futbolcu, "Şöyle söylemek istiyorum, ben her şeyin Allah'tan geldiğini düşünüyorum. Vicdanım her zaman rahat olmak zorunda. İyi olmaya, iyi insan olmaya çalışıyorum. Sezon başında tabii ki kolay olmadı benim adıma... Zamanı geldiğinde tabii ki konuşulur. Şunu öğrendim, aile içerisinde bir sorun varsa, aile içinde kalmalı. O konuşmalar zamanı geldiğinde konuşulur." ifadelerini kullandı.

''HER SENE FARKLI BİR HEYECAN''

Üst üste kazanılan şampiyonluklara dair Barış Alper, “Kendi hedeflerim uğruna çalışıyorum. Takım için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Biz bir aileyiz. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve buna layık olmaya çalışıyoruz. Her sene farklı bir heyecan, hepsi çok özel, birbirinden ayıramam. Bu sene zorlu diyebileceğim bir sezon yoktu.” dedi.

''ÖZEL BİR EKİBİM VAR''

Daha iyi olabilmek için profesyonel destek aldığını belirten milli yıldız, "Kulübe geldiğimde Barış Alper çok çalışmalı, yorgun olmamalı diyorum. Hep bunu kendime hatırlatıyorum. Çok çalışıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Olabildiğince negatif enerji çekmemeye çalışıyorum. Çevremdeki insanlar da bana çok yardımcı oluyor. Kendimize mecbur iyi bakmamız lazım. Galatasaray'da oynuyorsanız, her şeyinize dikkat etmeniz gerekiyor.

Biz burada Galatasaray'a layık olmaya çalışıyoruz. Kötü performans gösterdiğinizde yerinize biri gelebilir, burada olmanın değerinin bilmemiz lazım. Kendinize yatırım yapmak zorundasınız çünkü Galatasaray'da oynuyorsunuz. Galatasaray'da oynuyorsanız, her şeye dikkat etmek zorundasınız. Tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Özel bir ekibim var, onlarla hep iletişim halindeyim. Onlardan çok destek alıyorum.

Biraz da takıntılı bir insanım (Gülerek). Bir ağrınız olabilir, o ağrıyı düşünürsem, o beni rahatsız eder. Doktorla konuşurum. Dinlen falan derse, o gün antrenman yapmazsam ben paket... (Gülerek) Unutturmaya çalışıyorum onları. Çünkü her şeyden sorun bulabilirsiniz. Her şeyi sorun ederseniz, sıkıntı yaşarsınız. Kendi çemberimde hep mutlu olmaya çalışıyorum, yetiyor bana." yorumunu yaptı.

OKAN BURUK SÖZLERİ

Barış Alper Yılmaz, hocası Okan Buruk hakkında, "Okan Hoca gerçekten çok değerli. Her futbolcuya el uzatabiliyor. Futbolcu idare etmek kolay olmuyor her zaman. Hocada gerçekten çok büyük bir enerji var. Saat fark etmeden hiçbir zaman bizi kırmıyor. İletişimi gerçekten çok iyi. Benim üzerimde emeği çok büyük. Ona çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

''ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDASIN''

Son olarak Barış Alper Yılmaz, "Rize'deki köyde restoranımız vardı. Babama yardım ediyordum. Koşturuyoruz. Babam, ailemize bakmak zorunda. Şöyle düşünüyorum, Allah bana Galatasaray'ı nasip ettiyse, annemle babamın geçmişte yaşadıklarının bunda payı büyük. Yoksa bir sürü Barış Alper var. Alt liglerde çok oyuncu var. Nasıl olacak da bir anda Keçiörengücü'nden Galatasaray'a geleceksiniz? Allah yardım etti. Annem, babam, ailem. Yoksa herkes çok çalışıyor. Neden ben?

Bu yüzden Galatasaray'a duyduğum minnetten dolayı elimden geleni yapıp, beni izleyenlere örnek olmaya çalışıyorum. Allah sana fırsat verdiği zaman bunu itemezsin. Çok çalışmak zorundasın." sözlerini sarf etti.