Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ı şaşırtan teklif

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı.

FIORENTINA'NIN TEKLİFİNİ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİLER

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fiorentina, Barış Alper Yılmaz'a talip oldu. İtalyan kulübü transfer için 18 milyon euro bonservis teklif etti.

Ancak Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu için gelen bu teklifi düşünmeden reddetti. Yönetim, Barış Alper Yılmaz'ı satmayı düşünmediklerini bildirdi.

İNGİLİZLER DE TALİP OLMUŞTU

Daha önce de İngiltere Premier Lig'den Barış Alper Yılmaz'a talipler çıksa da sarı-kırmızılıların 40 milyon euronun üzerinde bonservis istediği öne sürülmüştü.

12 GOL VE 16 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 49 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 12 gol ve 16 asist kaydetti.