2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden millilerimiz son maçında ABD'yle karşılaştı. Ay-yıldızlılar sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

MİLLİLER TURNUVAYA VEDA ETTİ

A Milli Futbol Takımımız grupta 3 puana ulaşırken son sıradaki yerinden kurtulamadı ve Dünya Kupası'na veda etti. ABD grubu ilk sırada tamamlarken Avustralya ikinci, Paraguay ise üçüncü sırada yer aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ BABASINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Erken veda millilerde büyük bir hayal kırıklığı yaratırken futbolculardan Barış Alper Yılmaz'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barış Alper Yılmaz, babasından özür diledi. Milli futbolcu paylaşımında "Sözümü tutamadım özür dilerim Baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim" sözlerini sarf etti.