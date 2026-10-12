Barcelona'nın yıldızından Galatasaray itirafı! Osimhen sözleri dikkat çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'da Pau Cubarsi, maç öncesi konuştu. Sarı-kırmızılıların taraftar atmosferine dikkat çeken genç savunmacı, Victor Osimhen hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına çıkmaya hazırlanan Barcelona'da Pau Cubarsi, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılıların sahasındaki atmosferin zorluğuna vurgu yaparken Victor Osimhen'in kalitesine de dikkat çekti.

CUBARSİ'DEN GALATASARAY'IN ATMOSFERİNE VURGU

Galatasaray'ın sahasında Liverpool ve Juventus gibi takımların mağlup olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Cubarsi, sarı-kırmızılı ekibin gücünün farkında olduklarını belirtti.

Genç savunmacı, "Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Buradaki atmosferi biliyoruz. Kulüp olarak ne düşündüklerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Stadın atmosferiyle ilgili de konuşan Barcelona'nın genç yıldızı, "Bu stadı herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Pedri yıllar önce burada oynadı ve bize anlattı. Çok karmaşık, zor bir deplasman." dedi.

OSİMHEN İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Pau Cubarsi, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen hakkında da konuştu. Daha önce yıldız futbolcuya karşı oynadığını belirten İspanyol savunmacı, rakibinin gelişimine dikkat çekti.

Osimhen'i öven Cubarsi, "Osimhen'e karşı oynadım. Kaliteli oyuncu. Biraz da kendini geliştirdi. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri ve bize karşı zorluk çıkarmaması için elimizden geleni yapacağız biz." diye konuştu.

Genç futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hücumda ne yapmak istediğini bilen bir rakiple karşılaşmayı bekliyoruz. Kendi sahalarında oynadıkları belli olacaktır."