Barcelona'nın Osimhen teklifini açıkladı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da taraftarlar Osimhen'in durumunu merakla bekliyor.

Spor muhabşrş Evren Göz'ün aktardığı bilgiye göre Barcelona, devre arasında Galatasaray'a Osimhen için 130 milyon Euro'luk teklif yapacağını haber göndermişti.

Lewandowski'nin ayrılığının ardından forvet arayışına giren Katalan devi, Julian Alvarez transferini de gerçekleştiremeyince Osimhen'i birincil hedef olarak belirledi. Göz, Nijeryalı golcünün sakatlığının ciddiyetinin bu teklifin gönderilip gönderilmeyeceğinde belirleyici rol oynayacağını vurguladı.

"SATIŞ İÇİN GALATASARAY HAZIR DEĞİL"

Göz'ün en çarpıcı yorumu ise Galatasaray'ın bu ayrılığa hazırlık düzeyine ilişkindi. "Bence satılmamalı. Galatasaray bu ayrılığa tam hazır değil" diyen yorumcu, 130 milyon Euro'luk rakamın cazibesine rağmen sarı-kırmızılıların Osimhen'siz bir sezona girecek kadro altyapısını henüz oluşturamadığını ima etti.

SALLAI VE BARIŞ ALPER DE TEKLİF ALACAK

Göz, yalnızca Osimhen'in değil Sallai ve Barış Alper Yılmaz'ın da yakın dönemde ciddi tekliflerle karşılaşacağını belirtti. Ancak bu üç ismin Galatasaray'daki rolünün son derece kritik olduğunu hatırlatan yorumcu, tekliflerin gelmesinin transferin gerçekleşeceği anlamına gelmediğini vurguladı.

İSTANBUL AVANTAJI: AVRUPA'DA EŞİ OLMAYAN SICAKLIK

Göz'ün en özgün tespiti ise oyuncuların Galatasaray'da yaşadığı hayata ilişkindi. "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorlar, İstanbul gibi şehirde yaşıyorlar, her hafta 50 bin kişiye oynuyorlar. Bir yere yemeye-içmeye gidiyorlar hesap ödemiyorlar. Avrupa'da bu sevginin ve ilginin çeyreğini göremezsiniz" diyen Göz, maddi teklifin ötesinde Galatasaray'ın oyuncularına sunduğu yaşam kalitesi ve taraftar sevgisinin transfer kararlarında ciddi bir fren işlevi gördüğünü ortaya koydu.

Galatasaray adına 130 milyon Euro'luk bir satış geliri kulübün transfer bütçesini köklü biçimde değiştirirken Osimhen'in bırakacağı boşluğu doldurmak Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir risk olarak görülüyor.