Barcelonalı futbolcu tiryakiliğini itiraf etti: Sigaraya bağımlıyım bırakmaya niyetim de yok

Barcelona'da forma giyen kaleci Wojciech Szczesny, sigara tiryakisi olduğunu itiraf ederken, "Sigaraya bağımlıyım. Korkunç bir şey ama bırakmaya da niyetim yok" dedi.

Barcelona kalecisi, The Athletic'e verdiği röportajda sigara içmenin "korkunç" bir alışkanlık olduğunu belirterek, ancak yine de bağımlı olduğunu söyledi.

Polonyalı file bekçisi, "Bu belki de dünyanın en profesyonel şeyi gibi görünmeyebilir, ama ben buyum. İnsanlar benim kurtulamadığım bir bağımlılığım olduğunu biliyor" diye konuştu.

"HERKES BUNDAN KAÇINMALI"

Szczęsny şöyle devam etti:

"Barça'da taraftarların bu konuda bana tezahüratı bile var. Daha önce hiç kendi tezahüratım olmamıştı, bu yüzden bu zaten şaşırtıcı bir şey. Keyif aldım. Elimden geldiğince doğal olmaya çalışıyorum ve insanlar bunu takdir ediyor gibi görünüyor.

Sanırım birçok oyuncunun nikotin, alkol veya kumar gibi bazı bağımlılıkları vardır, bilmiyorum. Ama bu konuda oldukça açık olan bir oyuncu var, o da benim. Ve bu, savaşmaya bile istekli olmadığım bir bağımlılık. Onu kucaklıyorum ve belki de insanlara daha gerçekçi geliyor.

İnsanlar benim sigara içtiğimi düşünmüyordü. Ama paparazzilerin gizlice çektiği bir fotoğrafımı gördüler. Bağımlılığımı itiraf ettim ve bu dünyadaki birçok insanın sahip olduğu bir bağımlılık.

İnsanlar muhtemelen bunu anlayabilir. İnsanlara sigara içmeyi tavsiye etmeyi aklımdan bile geçirmiyorum. Bence korkunç bir şey ve herkes bundan kaçınmalı. Bu benim bir zaafım, ama bu zaafımla barışığım."