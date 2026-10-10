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Barcelona'dan Galatasaray için övgü dolu sözler

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Galatasaray'a dair övgü dolu sözler sarf etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Barcelona'dan Galatasaray için övgü dolu sözler

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona sahasında Getafe ile karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Galatasaray maçına dair konuştu.

"DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMUNDA OYNAYACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı taraftarları öven Hansi Flick, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi" dedi.

"OSIMHEN GİBİ HARİKA BİR FORVETİ VAR"

Alman teknik adam, Victor Osimhen için ise "Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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