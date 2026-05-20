Bakmayın sahada ağır kaldığına: Mustafa Hekimoğlu jet gibiymiş meğer!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu geride kalan sezonda fazla oynama şansı bulamadı.

3'ü ilk 11 olmak üzere 21 maçta sahaya çıkan 19 yaşındaki forvet, sadece 1 gol atabildi.

Mustafa, genç yaşına rağmen ağır olmasıyla da eleştirildi.

RADARA GİRDİ CEZAYI YEDİ

Mustafa Hekimoğlu, saha dışında ise jet gibi çıktı.

Mustafa Hekimoğlu, A Spor'daki habere göre aile ziyareti için gittiği Bingöl'den aracıyla Elazığ'a dönerken radara yakalandı.



Genç futbolcunun otomobilinin 163 kilometre hız yaptığı belirlendi.

Polis ekipleri babaannesini hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını söylese de Mustafa Hekimoğlu'na cezayı kesti.

Mustafa Hekimoğlu'nun 20 bin lira para cezasının yanı sıra ehliyetine de 30 gün el koyulduğu belirtildi.