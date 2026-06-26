Bakayoko Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu Siaka Bakayoko'yu transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya varan kulübümüz ardından defans oyuncusunu İstanbul'a davet etmiştir. Stoper olarak görev yapan 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferimiz Bakayoko'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

BİR TRANSFER DAHA

Çaykur Rizespor, bir transfer daha açıkladı. Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss, 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Açıklama şöyle:

"Fransa Ligi ekiplerinden Bastia ile anlaşmaya varan kulübümüz, defans oyuncusu Zakaria Ariss'i İstanbul'a davet etti. Savunmanın solunda görev yapan 22 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Zakaria Ariss'e 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."