Bakayoko Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Fransız defans oyuncusu Siaka Bakayoko'yu renklerine bağladı.
Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu Siaka Bakayoko'yu transfer ettiğini duyurdu.
Yeşil mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya varan kulübümüz ardından defans oyuncusunu İstanbul'a davet etmiştir. Stoper olarak görev yapan 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferimiz Bakayoko'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."
BİR TRANSFER DAHA
Çaykur Rizespor, bir transfer daha açıkladı. Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss, 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklama şöyle:
"Fransa Ligi ekiplerinden Bastia ile anlaşmaya varan kulübümüz, defans oyuncusu Zakaria Ariss'i İstanbul'a davet etti. Savunmanın solunda görev yapan 22 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Zakaria Ariss'e 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."