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Bakayoko Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Fransız defans oyuncusu Siaka Bakayoko'yu renklerine bağladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bakayoko Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu Siaka Bakayoko'yu transfer ettiğini duyurdu.
Yeşil mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bakayoko Çaykur Rizespor'da - Resim : 1
"Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya varan kulübümüz ardından defans oyuncusunu İstanbul'a davet etmiştir. Stoper olarak görev yapan 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferimiz Bakayoko'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

BİR TRANSFER DAHA

Çaykur Rizespor, bir transfer daha açıkladı. Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss, 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bakayoko Çaykur Rizespor'da - Resim : 2
Açıklama şöyle:
"Fransa Ligi ekiplerinden Bastia ile anlaşmaya varan kulübümüz, defans oyuncusu Zakaria Ariss'i İstanbul'a davet etti. Savunmanın solunda görev yapan 22 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Zakaria Ariss'e 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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