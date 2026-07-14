Bakasetas Süper Lig'e geri dönüyor: Rotası bu kez İstanbul

Alanyaspor ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig'e damga vuran Anastasios Bakasetas'ın geri dönmeye hazırlandığı, ancak rotasının bu kez İstanbul olacağı iddia edildi.

Bakasetas, Alanyaspor'da oynadıktan sonra transfer olduğu Trabzonspor'da 3,5 sezon forma giymiş, bordo mavili taraftarların gözdesi olmuştu. Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunda da önemli rol oynamıştı.

Yunan yıldız, 2023'te ülkesine dönmüş ve Panathinaikos'a geçmişti.

PANATHINAIKOS'TAN AYRILIYOR

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Jacob Neestrup’un tecrübeli futbolcuyu kadroda istemediği ileri sürüldü. Nefes'in Yunan basınına dayandırdığı habere göre kulübüyle bir yıllık sözleşmesi bulunan Bakasetas’ın da kendisine yeni takım aradığı aktarıldı.

Bu gelişmelerin ardından devreye Başakşehir'in girdiği ileri sürüldü.

Bonservis bedeli ödemek istemeyen Başakşehir'in futbolcunun Panathinaikos'la yollarını ayırmasını beklediği ifade edildi.

Bakasetas, kulübünden ayrılırsa İstanbul'a gelerek Başakşehir'in kadrosuna katılacak.