Bahis sevki sonrası Ertuğrul Doğan'dan ilk açıklama geldi

TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçmişte resmi sponsor olan şirketlerde açılan ve olaylar başlamadan önce kapatılan hesaplar nedeniyle ortada kasıtlı bir durum olmadığını belirterek hakkını savunmak için 1 santim bile geri adım atmayacağını ilan etti.

TFF'nin başlattığı dev bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaşanan şok gelişmelerin ardından sessizliğini bozdu.

Canlı yayında çarpıcı itiraflarda bulunan Doğan, geçmişte resmi lig sponsoru olan dev markaları işaret ederek, "Art niyeti olan kimse gidip resmi hesap açmaz. Bir hatamız olduysa affola ama kasıtlı bir durum yok" ifadeleriyle meydan okudu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 5 yılı geriye dönük inceleyerek başlattığı tarihi bahis soruşturmasında tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündemi sarsan iddialara A Spor canlı yayınında yanıt verdi.

Yöneticilik kariyerinde ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını belirten Doğan, federasyonun geçmiş dönemlerde kulüp idarecilerini bu prosedürler hakkında yeterince bilgilendirmediğini savunarak sert eleştirilerde bulundu.

"SPONSOR OLAN ŞİRKETLERDİ, KİMSE SIKINTI ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMEDİ"

Geçmiş yıllarda yasal bahis şirketlerinin bizzat kulüplere ve lig organizasyonlarına sponsor olduğunu, dev lansmanlar düzenlendiğini hatırlatan Ertuğrul Doğan, bahse konu olan hesapların yıllar öncesine dayandığını itiraf etti.

Listenin art niyetli olmadığını ifade eden Doğan, savunma stratejilerine dair şu detayları paylaştı:

"Ben açık sözlü biriyim, beni herkes tanıyor. Bu sektörde 9. yılımı devirdim ve daha önce böyle bir konu asla gündeme getirilmedi. Geçmişte bu markaların isimleri liglere verildi, kulüplerimize sponsor yapıldı. İnsanlar da buralarda resmi hesaplar açtı. Kimse ileride karşımıza böyle bir sıkıntı çıkacağını tahmin edemedi. Benim de geçmişte kalmış ve olaylar henüz hiç gündemde bile değilken kapatılmış bir hesabım vardı. TFF şimdi böyle bir yorum getirmiş, saygı duyuyoruz ama ortada kesinlikle kasıtlı veya art niyetli bir durum söz konusu değil."

"LİSTEDEKİ TÜM ARKADAŞLARIMIN KARAKTERİNE KEFİLİM"

Disipline sevk edilen diğer idarecilerle ilgili de konuşan Trabzonspor Başkanı, listedeki isimlerin tamamının düzgün figürler olduğunu söyledi. Gerekli makamlara resmi bilgilendirmeleri önceden de sunduklarını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Burada adı geçen eski ve yeni yönetici arkadaşlarımızın hepsinin karakterine sonuna kadar kefilim. Eğer bir kusurumuz, gözden kaçırdığımız bir prosedür hatamız olduysa affola; ancak ortada illegal veya gizli saklı bir durum yok. Gerçekten kötü niyeti olan bir insan, gidip kendi adına resmi hesap açarak bu işleri yapmaz. Demek ki prosedürleri daha dikkatli okumamız gerekiyordu, bizim de hatamız bu olsun. Başa gelende hayır vardır, bu durum hem bize hem de tüm yöneticilere büyük bir ders olsun."

"1 SANTİM BİLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Yaşanan bu idari krizin Trabzonspor'un vizyonunu ve saha içi konsantrasyonunu etkilemesine izin vermeyeceğini vurgulayan Ertuğrul Doğan, TFF'ye karşı geri adım atmayacaklarının mesajını net bir şekilde verdi. Kulübün haklarını savunmak için resmi kurullara en kısa sürede kapsamlı bir savunma metni sunacaklarını belirten bordo-mavili kulübün patronu, sözlerini şu kararlı cümlelerle noktaladı:

"Keşke Türk futbolunun gündemi bu tarz konularla meşgul edilmeseydi. Ancak her ne olursa olsun; biz Trabzonspor’un çıkarları için, Türk futbolunun adaleti için doğruları konuşmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yolumuzdan 1 santim bile geri adım atmayacağız."