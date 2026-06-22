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Halk TV Spor Baba olduktan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyor

Baba olduktan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyor

Eşinin doğumu nedeniyle Dünya Kupası'ndan ayrılan Belçikalı yıldız Jeremy Doku, baba olduktan sonra yarın ABD'de kamp yapan takımına geri dönecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Baba olduktan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyor

2026 FIFA Dünya Kupası'ndan eşinin doğumu nedeniyle ayrılan Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, baba olduktan sonra yarın ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde kamp yapan takımına geri dönecek.

Belçika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Jeremy Doku ve eşinin, Praise adında bir erkek çocuğunun doğumundan dolayı gurur duyuyoruz." bilgisi verildi.

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''YANINA GİTMESİNE KARAR VERİLDİ''

Açıklamada, "Doku, maçtan önce dün doğumun yakında gerçekleşeceğine dair mesajı aldı. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda, kendisine geçici olarak Londra'da eşinin yanına gitme fırsatı verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

TAKIMA YENİDEN KATILACAK

2026 Dünya Kupası'nda oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, yarın akşam Seattle'da takıma yeniden katılacağı bilgisi verildi.

Belçika, G Grubu'nda İran, Yeni Zelanda ve Mısır ile mücadele ediyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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