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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın yönetimine girdi: Günler sonra Murat Ülker'i yerinden etti

Aziz Yıldırım'ın yönetimine girdi: Günler sonra Murat Ülker'i yerinden etti

Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Feridun Geçgel, borsadaki artış sonrası Türkiye'nin en zengin insanı oldu. Geçgel, 5.3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'i geride bıraktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'ın yönetimine girdi: Günler sonra Murat Ülker'i yerinden etti

Astor Enerji'nin borsadaki yükselişinin ardından Türkiye'nin en zengin insanı değişti.

FERİDUN GEÇGEL TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ OLDU

Serveti 711 milyon dolar artan iş adamı Feridun Geçgel, Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin insanı oldu. Geçgel, Forbes'un açıkladığı listeye göre; 5.3 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasına yükseldi.

Aziz Yıldırım'ın yönetimine girdi: Günler sonra Murat Ülker'i yerinden etti - Resim : 1

AZİZ YILDIRIM LİSTESİNE ALDI

Milyarder iş adamı geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Şanlıurfa'da yaptığı buluşmada Feridun Geçgel'i yönetime aldığını dile getirmişti.

Aziz Yıldırım konuşmasında "Feridun Geçgel yönetimde, Futbol AŞ’de olacak. Rahatsızlığı ve işlerinden dolayı katılamadı. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman da Final Four’a gittiler. Onlar da yönetimde olacak. Futbol AŞ’ye 3-4 tane kaliteli isim gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Murat Ülker
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