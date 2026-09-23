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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın yıldız isme sözleri olay oldu: Çevirmen donup kaldı

Aziz Yıldırım'ın yıldız isme sözleri olay oldu: Çevirmen donup kaldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Marco Asensio özel olarak görüştü. Toplantıda Aziz Yıldırım'ın sözleri çevirmeni şaşkına çevirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'ın yıldız isme sözleri olay oldu: Çevirmen donup kaldı

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Marco Asensio ile bir görüşme gerçekleştirdi.

MARCO ASENSIO: İSTENMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

Serdar Ali Çelikler'in aktardığına göre; İspanyol yıldız toplantıda "Ben istenmediğimi düşünüyorum" dedi. Ancak Aziz Yıldırım'ın cevabı olay oldu.

Aziz Yıldırım'ın yıldız isme sözleri olay oldu: Çevirmen donup kaldı - Resim : 1

AZİZ YILDIRIM: SENİ İSTEMEYENİ...

Aziz Yıldırım, Asensio'ya "Seni istemeyeni..." şeklinde bir cevap vererek Asensio'ya takım için önemini dile getirdi. Yıldırım'ın bu sözleri üzerine görüşmedeki çevirmen donup kaldı.

"NE BEKLİYORSUN AYNEN ÇEVİR SÖYLEDİĞİMİ"

Tercümanın sözlerini çevirmede duraksadığını gören Aziz Yıldırım'ın "Ne bakıyorsun, aynen çevir söylediğimi" dediği öne sürüldü.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Marco Asensio'nun tedavisi sona erdi. Deneyimli futbolcunun milli aranın ardından oynanacak olan Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Marco Asensio
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