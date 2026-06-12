Aziz Yıldırım'ın transfer listesi belli oldu: Sürpriz isimler çıktı

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sezon öncesi kampa gidilmeden gerekli takviyeleri yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak sağ bek, sol bek, kanat ve forvet transferi yapacak.

SOL BEKE GRIMALDO

beIN SPORTS'un haberine göre; Archie Brown'un yerine sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Alejandro Grimaldo'yu hedefine aldı.

SAĞ BEKE ZEKİ ÇELİK

Sağ bekte ise istikrar sorunu yaşayan Nelson Semedo'nun yerine de bir transfer yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Zeki Çelik ismi öne çıktı. Ancak milli futbolcunun, Dünya Kupası sonrası kararını vereceği belirtildi.

KANADA BRAHİM DIAZ

Kanat transferi de yapmak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'la ilgileniyor. Fas formasıyla Dünya Kupası'nda olan Diaz'ın da son kararını turnuvanın ardından vereceği ifade edildi.

FORVETE 2 TRANSFER BİRDEN YAPILACAK

Seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın da sık sık dile getirdiği asıl takviyeler forvet hattına yapacak. 2 transfer birden gerçekleştirmeyi isteyen Fenerbahçe, Serhou Guirassy ve Vedat Muriqi'yi istiyor. Marcus Thuram da listede olmasına rağmen anlaşma şansı zayıf görülüyor.