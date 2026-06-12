Aziz Yıldırım'ın teknik direktör şartları belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım görevine başladı. İlk olarak teknik direktör tercihini yapmak isteyen Yıldırım'dan sürpriz bir açıklama geldi.

AYKUT KOCAMAN İDDİASINI YALANLADI

Aykut Kocaman'la anlaşıldığı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yapan Aziz Yıldırım'dan yalanlama geldi. Yıldırım henüz bir isimle anlaşmaya varılmadığını dile getirdi.

YÖNETİM KURULUNU TOPLUYOR

15 Haziran Pazartesi günü yönetim kurulunu toplayacak olan Aziz Yıldırım görüşmenin ardından teknik direktör tercihini yapacak.

TEKNİK DİREKTÖR ŞARTLARI BELLİ OLDU

343 Digital'den İbrahim Seten'in haberine göre; Aziz Yıldırım'ın teknik direktör seçimindeki şartları belli oldu. Yıldırım başa getireceği isimden şunları talep edecek:

Takımın oyunu rakip sahada, yaklaşık 30 metrelik alanda oynaması.

Savunmada 4'lü defans sistemi kullanılması.

Oyunun geriden, iki stoperle pas yapılarak kurulması.

Hücum ağırlıklı ve pozitif futbol anlayışı olması.