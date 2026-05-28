Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları ortaya çıktı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, yapılan görüşmeler kapsamında teknik direktör adaylarını belirledi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları belli oldu.

ADAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, yapılan görüşmeler sonucunda teknik direktör adaylarını belirledi.

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları şu şekilde:

  • Nuri Şahin
  • İsmail Kartal
  • Aykut Kocaman
  • Vincenzo Montella

VEDAT MURIQI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Aziz Yıldırım'ın Mallorca forması giyen ve LaLiga'da gol krallığını 2. sırada bitiren Vedat Muriqi ile anlaştığı iddia edildi.

Yıldırım'ın Mallorca ile finansal görüşmeler konusunda anlaştığı, seçilmesi halinde golcü yıldızın resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

