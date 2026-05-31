Aziz Yıldırım'ın stoper hedefi ortaya çıktı: Dünya devine şartlar soruldu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Savunmaya takviye yapılmasını gerektiğini ifade eden Aziz Yıldırım'ın hedefi ortaya çıktı.

MANCHESTER CITY'E ŞARTLAR SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın futbol komitesi, Premier Lig'de Manchester City forması giyen Nathan Ake'nin şartlarını sordu.

İngiliz basını ise Manchester City'nin, iyi bir teklif gelmesi halinde Nathan Ake'nin ayrılığına onay vereceğini açıkladı.

NATHAN AKE'NİN SEZON KARNESİ

Geçen sezon Manchester City ile 32 maçta forma giyen Nathan Ake'nin kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.