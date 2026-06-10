Aziz Yıldırım'ın şerefine lokma döktürdüler

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için Muğla'da lokma hayrı düzenlendi.

Kalbinde Fenerbahçe'yi Yaşatanlar Muğla Grubu, Aziz Yıldırım'ın mazbatasını alacağı gün dolayısıyla Menteşe'deki Orhan Çakır Parkı'nda vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Etkinliğe sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Yoğun ilginin gözlendiği organizasyonda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Fenerbahçe camiasının Muğla'daki dayanışması da ön plana çıktı. Kurulan stantta gün boyunca vatandaşlara lokma dağıtıldı.

"CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Etkinlik kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan KFY Muğla Grubu Başkanı Niyazi Zaifoğlu, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Fenerbahçe'mizin yeni döneminin kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyoruz. Muğla'daki Fenerbahçeliler olarak bu anlamlı günde bir araya gelmek ve lokma hayrında bulunmak istedik" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, taraftarların sohbetleri ve hatıra fotoğrafları çekmesiyle sona erdi.