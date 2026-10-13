Aziz Yıldırım'ın planı suya düştü: İmzalar resmen atıldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Ocak'ta Fenerbahçe'ye getirecekti. Çin Futbol Federasyonu araya girdi. Aziz Yıldırım'ın planları suya düştü.

Fenerbahçe'de altyapı yapılanması için ocak ayında göreve başlaması beklenen Chris van Puyvelde, Çin Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Aziz Yıldırım'ın daha önce duyurduğu plan, bu gelişmeyle birlikte sekteye uğradı.

ÇİN FUTBOL FEDERASYONU İLE 3 YILLIK İMZALADI

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın altyapı yapılanması kapsamında göreve getirmeyi planladığı Belçikalı futbol adamı Chris van Puyvelde'nin yeni adresi belli oldu. Ocak ayında sarı-lacivertli kulüpte göreve başlaması beklenen deneyimli isim, Çin Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardı. Üç yıllık sözleşmeye imza atan van Puyvelde'nin tercihi, Fenerbahçe'nin altyapı planlarını suya düşürdü.

Fenerbahçe'nin altyapı yapılanması için ocak ayında göreve başlaması beklenen Belçikalı futbol adamı Chris van Puyvelde'nin yeni adresi belli oldu. Deneyimli direktörün, Çin Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Bu gelişme, sarı-lacivertli kulübün altyapı projesine ilişkin planları açısından dikkat çekti.

Gazeteci Serkan Akkoyun'un aktardığı bilgiye göre van Puyvelde, kariyerine Asya'da devam etme kararı aldı.

AZİZ YILDIRIM OCAK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2 Ağustos'ta düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün altyapı yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Yıldırım, Chris van Puyvelde'nin ocak ayında göreve başlayacağını belirtmiş ve Belçikalı futbol adamının futbolcu yetiştirme konusundaki deneyimine vurgu yapmıştı.

Van Puyvelde'nin Çin Futbol Federasyonu ile anlaşması, Fenerbahçe'de üstlenmesi beklenen görevle ilgili planları belirsizliğe sürükledi.

FENERBAHÇE'NİN ALTYAPI PROJESİ NE OLACAK?

Chris van Puyvelde'nin Çin'e gitmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin altyapı yapılanmasında nasıl bir yola gireceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli kulübün projeyi nasıl şekillendireceği ve yeni bir isimle anlaşma yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.