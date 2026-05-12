Aziz Yıldırım’ın planı ortaya çıktı: Başkan seçildiği gibi yıldız golcüyü açıklayacak

Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran’da yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İki aday transfer için yoğun mesai harcarken Aziz Yıldırım’ın transfer listesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM’IN AÇIKLAYACAĞI İLK İSİM BELLİ OLDU

Fanatik’in haberine göre; Aziz Yıldırım, listenin ilk sırasında Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy’i aldı.

Dortmund’un oyuncu için 30 milyon euro beklediği, Yıldırım’ın ise bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

Aziz Yıldırım’ın seçime kadar transferi bitirip, seçilmesi durumunda ilk olarak Guirassy’i açıklaması bekleniyor.

GUIRASSY’NİN PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 45 maça çıkan Guirassy, 21 gol atarken 6 asist yaptı ve 27 gole doğrudan katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Gineli yıldızın Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİ

Ayrıca Aziz Yıldırım’ın transfer listesinde Jan Oblak, Romelu Lukaku, Alexander Sörloth ve Kim Min-jae’nin de bulunduğu ifade edildi.