Aziz Yıldırım'ın listesinde sürpriz isim: Cavit Çağlar detayı

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın listesini bugün açıklayacağı belirtildi.

Yıldırım'ın basın toplantısında yeni yönetiminde yer alacak isimleri tek tek tanıtacağı bildirildi.

MUSTAFA ÇAĞLAR SÜRPRİZİ

Aziz Yıldırım'ın listesine sürpriz bir ismi de aldığı ileri sürüldü. Hürriyet'teki habere göre Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) eski yöneticisi Mustafa Çağlar'ın Yıldırım’ın listesinde yer almayı kabul ettiği ifade edildi.

Eski bakanlardan Cavit Çağlar’ın oğlu olan Mustafa Çağlar, 2022 yılında TFF’de Servet Yardımcı’nın başkanlığı döneminde başkan vekilliği görevini üstlenmişti.

Cavit Çağlar, 1987 ile 1995 yılları arasında 3 dönem Bursa Milletvekili seçilmiş, ayrıca Devlet Bakanlığı görevinde de bulunmuştu.