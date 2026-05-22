Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın listesinde sürpriz isim: Cavit Çağlar detayı

Aziz Yıldırım'ın listesinde sürpriz isim: Cavit Çağlar detayı

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesini bugün açıklayacağı bildirildi. Yıldırım'ın listesindeki Cavit Çağlar detayı ortaya çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'ın listesinde sürpriz isim: Cavit Çağlar detayı

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın listesini bugün açıklayacağı belirtildi.

Aziz Yıldırım dönerse bakın neler olacak! Fenerbahçe'de büyük hesaplaşmaAziz Yıldırım dönerse bakın neler olacak! Fenerbahçe'de büyük hesaplaşma

Yıldırım'ın basın toplantısında yeni yönetiminde yer alacak isimleri tek tek tanıtacağı bildirildi.

MUSTAFA ÇAĞLAR SÜRPRİZİ

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Aziz Yıldırım'ın listesine sürpriz bir ismi de aldığı ileri sürüldü. Hürriyet'teki habere göre Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) eski yöneticisi Mustafa Çağlar'ın Yıldırım’ın listesinde yer almayı kabul ettiği ifade edildi.
Eski bakanlardan Cavit Çağlar’ın oğlu olan Mustafa Çağlar, 2022 yılında TFF’de Servet Yardımcı’nın başkanlığı döneminde başkan vekilliği görevini üstlenmişti.
Cavit Çağlar, 1987 ile 1995 yılları arasında 3 dönem Bursa Milletvekili seçilmiş, ayrıca Devlet Bakanlığı görevinde de bulunmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro