Aziz Yıldırım'ın ilk icraatı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın yol haritasındaki ilk adım teknik direktör meselesi. 2007-08 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Zico'nun ardından ligdeki tüm şampiyonlukların yerli teknik adamlar eliyle kazanıldığı gerçeğinden hareket eden Yıldırım, Aykut Kocaman ile yeniden çalışma kararı aldı. Kocaman'ın yardımcı kadrosuna ise iki efsane ismin getirilmesi planlanıyor: Volkan Demirel ve Dirk Kuyt. Eski futbolcuların teknik ekibe dahil edilmesinin soyunma odası dinamiklerine olumlu yansıyacağı değerlendiriliyor.

BONSERVİS İNDİRİMİ SAĞLANDI

Seçim kampanyası boyunca iki santrfor transferini gündemine alan Yıldırım, bu cephede de somut adımlar attı. İlk hedef Kosovalı forvet Vedat Muriqi. Mallorca ile yürütülen müzakereler sonucunda 18 milyon Euro olarak belirlenen bonservis bedeli 15,5 milyon Euro'ya çekildi. İstanbul'daki evi hazır olan 32 yaşındaki golcünün birkaç gün içinde sözleşmeye imza atması bekleniyor. Muriqi'nin ardından prensipte uzlaşı sağlanan Serhou Guirassy için Borussia Dortmund ile bonservis pazarlığı masaya yatırılacak.

11 KİRALIK GERİ DÖNDÜ, KARAR VAKTİ GELDİ

Yıldırım yönetimini en çok zorlayacak meselelerden biri kiralıktan dönen futbolcular. Sözleşmesi sona eren 11 oyuncu kadro listesine yeniden girdi. Cengiz Ünder, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao gibi yüksek ücretli yabancıların da dahil olduğu bu grubun hangi isimlerinin kadroda tutulacağı, hangilerinin yolcu edileceği kritik bir mali ve sportif karar sürecini beraberinde getiriyor.

10+4 KURALI TÜM LİGİ ZORLUYOR

Yeni sezonun gündem maddelerinin başında yabancı oyuncu kontenjanındaki 10+4 sınırlaması geliyor. Kiralıktan dönenlerle birlikte 20 yabancı oyuncuya sahip olan Fenerbahçe, gündemdeki transferlerin tamamlanması halinde bu sayıyı 24'e taşıyacak. Mevcut kural çerçevesinde ciddi bir kadro fazlasıyla karşı karşıya kalacak olan sarı-lacivertliler adına Aziz Yıldırım'ın TFF ile masaya oturarak kontenjan sınırının esnetilmesi yönünde girişimde bulunması bekleniyor. Bu sorun yalnızca Fenerbahçe'yi değil, geniş yabancı kadrolara sahip Süper Lig kulüplerinin tamamını yakından ilgilendiriyor.