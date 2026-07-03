Aziz Yıldırım'ın hiç şakası yok: Reddederse takımdan gönderilecek

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Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, takımdaki maaş dengesini sağlamak adına harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda bulunan N'Golo Kante'yi beklemeye başladı.

MAAŞINDA İNDİRİM İSTENECEK

Fenerbahçe yönetimi, Dünya Kupası'nın ardından Fransız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Yıllık 11 milyon euro maaş alan futbolcudan indirim yapması talep edilecek.

REDDEDERSE AYRILIK KARARI ÇIKABİLİR

N'Golo Kante'nin indirim talebini reddetmesi halinde ayrılık kararı gündeme gelebilir. Bütçede boşluk yaratmak isteyen sarı-lacivertliler, yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı hedefliyor.

18 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan N'Golo Kante, forma giydiği 18 maçta 2 kaydetti. Fransız futbolcunun transferi ilk etapta tamamlanamamış araya siyasiler girmişti.