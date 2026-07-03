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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın hiç şakası yok: Reddederse takımdan gönderilecek

Aziz Yıldırım'ın hiç şakası yok: Reddederse takımdan gönderilecek

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, N'Golo Kante'den maaşında indirim yapmasını isteyecek. Talebin reddedilmesi halinde ayrılık kararı alınabilir.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'ın hiç şakası yok: Reddederse takımdan gönderilecek

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, takımdaki maaş dengesini sağlamak adına harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda bulunan N'Golo Kante'yi beklemeye başladı.

MAAŞINDA İNDİRİM İSTENECEK

Fenerbahçe yönetimi, Dünya Kupası'nın ardından Fransız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Yıllık 11 milyon euro maaş alan futbolcudan indirim yapması talep edilecek.

Aziz Yıldırım'ın hiç şakası yok: Reddederse takımdan gönderilecek - Resim : 1

REDDEDERSE AYRILIK KARARI ÇIKABİLİR

N'Golo Kante'nin indirim talebini reddetmesi halinde ayrılık kararı gündeme gelebilir. Bütçede boşluk yaratmak isteyen sarı-lacivertliler, yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı hedefliyor.

18 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan N'Golo Kante, forma giydiği 18 maçta 2 kaydetti. Fransız futbolcunun transferi ilk etapta tamamlanamamış araya siyasiler girmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
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