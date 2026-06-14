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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın göndereceği isimler belli oldu: Liste oldukça kabarık

Aziz Yıldırım'ın göndereceği isimler belli oldu: Liste oldukça kabarık

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yollarını ayıracağı isimleri belirledi. Yıldırım'ın hedefinde pek çok isim bulunuyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'ın göndereceği isimler belli oldu: Liste oldukça kabarık

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım kadro planlamasını sürdürüyor. İlk olarak yolların ayrılacağı isimleri belirleyen Fenerbahçe yönetimi uzun bir liste çıkardı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; transfer bütçesini olabildiğince yükseltmek isteyen sarı-lacivertliler, pek çok isimle yollarını ayıracak.

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KADRODA DÜŞÜNÜLMEYENLER

Fenerbahçe yönetimi, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Fred'i kadroda düşünmüyor. Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'un durumu ise gelecek tekliflerin ardından belli olacak.

Maliyeti yüksek bulunan N'Golo Kante ve Anderson Talisca'ya da alıcı çıkması halinde yolların ayrılması muhtemel gözüküyor.

Fall, Diouf, Dominik Livakovic, Mimovic, Omar Fayed, Sofyan Amrabat ve Rodrigo Becao ise zaten satış listesinde yer alıyor.

Yönetim ayrıca henüz hazır olmasa da potansiyelini yüksek gördüğü Sidiki Cherif'i de kiralamak istiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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