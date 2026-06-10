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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'dan yayıncı kuruluşa 150 milyon euroluk isyan

Aziz Yıldırım'dan yayıncı kuruluşa 150 milyon euroluk isyan

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın Süper Lig'in yayın gelirleri konusunda kanal yetkililerine sitem ettiği öğrenildi. Yıldırım konuşmasında başkanlık dönemini hatırlattı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'dan yayıncı kuruluşa 150 milyon euroluk isyan

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda rekor bir oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım mazbatasını aldı.

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu çalışmalarına başlarken adaylık sürecinde yaşanan bir diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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AZİZ YILDIRIM'DAN YAYINCI KURULUŞA SİTEM

343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten'in haberine göre; Yıldırım, yayıncı kuruluşa verdiği röportaj öncesinde kanal yöneticilerine yayın gelirleri hakkında sitem etti.

"KOCA SEZONA 150 VERİYORSUNUZ"

İbrahim Seten konuşmasında "Aziz Yıldırım, beIN Sports'a röportaja gittiğinde Katarlı yöneticilerden bir tanesi gelmiş. Aziz Yıldırım, 'Kardeşim, ben varken yayın geliri 500 milyon euroydu, şimdi 150'ye düşmüş. Siz ne yapıyorsunuz? Bedavaya alıyorsunuz. Siz PSG'ye oyuncu alırken 150'ye alıyorsunuz, burada koca sezona 150 veriyorsunuz' demiş" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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