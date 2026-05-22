Aziz Yıldırım'dan transfer hamlesi: Daha yeni Avrupa şampiyonu oldu
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, kaleci transferi için Aston Villa'dan Emiliano Martinez’i gündemine aldı.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Aziz Yıldırım transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Ederson’la yollarını ayırması beklenen Aziz Yıldırım, kaleci transferi için sürpriz bir isme yöneldi.
EMILIANO MARTINEZ'İ GÜNDEME ALDI
Fanatik’te yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Aston Villa formasıyla, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Emiliano Martinez’i gündemine aldı.
İYİ TEKLİF GELİRSE AYRILABİLİR
Arjantinli file bekçisinin, Joan Oblak’la beraber Aziz Yıldırım’ın bir numaralı kaleci adayı olduğu ifade edildi. 33 yaşındaki file bekçisinin, iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakabileceği kaydedildi.
14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Bu sezon Aston Villa formasıyla 44 maça çıkan Emiliano Martinez, 49 gole engel olamadı. 14 maçta ise kalesini gole kapattı.
