Halk TV Spor Aziz Yıldırım'dan ters köşe: Yeni golcüsünü buldu

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alexander Sörloth, Romelu Lukaku ve Vangelis Pavlidis ile anılan Yıldırım, Randal Kolo Muani’yle ilgileniyor.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN GOLCÜ HAREKATI

Seçilmesi halinde ilk olarak forvet hattına takviye yapmayı planlayan Aziz Yıldırım, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Daha önce Alexander Sörloth, Romelu Lukaku ve Vangelis Pavlidis gibi isimlerle anılan Aziz Yıldırım sürpriz yaptı.

HEDEF BU SEFER RANDAL KOLO MUANI

Yıldırım’ın bu sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani’yle ilgilendiği öne sürüldü.

Oyuncunun PSG’ye dönmesiyle birlikte Aziz Yıldırım’ın temaslara başlaması bekleniyor.

5 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Totenham formasıyla 40 maça çıkan Fransız forvet, 2 bin 186 dakika sahada kaldı. Randal Kolo Muani, 5 gol ve 4 asist kaydetti.

