Aziz Yıldırım'dan tarihi çağrı: Resmen açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesini açıkladı. Yıldırım, canlı yayında açıklamalarda bulundu ve Ali Koç ile Hakan Safi'ye tarihi bir çağrı yaptı.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım resmen sahaya indi.
Yıldırım canlı yayında yönetim kurulu listesini ilan etti.
Fenerbahçe’nin eski başkanı camiaya seslenirken birlik mesajı verdi.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi şu şekilde:
- Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.
- Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
BASIN TOPLANTISI SONA ERDİ
Aziz Yıldırım soru almadı ve 15 dakika süren basın toplantısı sona erdi.
ALİ KOÇ VE HAKAN SAFİ'YE ÇAĞRI
''Ali Koç ve Hakan Safi'ye çağrımdır; gelin hep birlikte olalım, Fenerbahçe'yi hep birlikte şampiyonluğa taşıyalım''
''4 İSİM DAHA GELECEK''
"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi ile Futbol AŞ Yönetimi beraber kulübü yönetecek. Yönetimin için Feridun Geçgel var. O da bizimle beraber Futbol AŞ'de olacak. Rahatsızlığından dolayı bugün katılamadı. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, Mehmet İman da Final-Four'a gittiler. Onlar da yönetimde olacak. Futbol AŞ'ye şu an ismini söylemek istemediğim 3-4 isim daha gelecek''
''EN BÜYÜK FENER''
''Benim nabzım şu şekilde atıyor: Her zaman her yerde en büyük Fener''
''FENERBAHÇELİ, FENERBAHÇELİYE RAKİP OLAMAZ''
''Sayın Hakan Safi ve arkadaşlarını selamlıyor, kendilerine başarılar diliyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil. Fenerbahçeli, Fenerbahçelinin rakibi olamaz. 120 yıllık koca çınar ne Aziz Yıldırımlar, ne başkanlar gördü. Bu 120 yılın yarısında benim emeğim geçti ve kendime baktığımda hep Fenerbahçe'yi gördüm."
TEK TEK KONTROL ETTİ
Aziz Yıldırım basın toplantısından önce erkence gelip konuklara servis edilen yemekleri tek tek kontrol etti. Ortam kontrolü yaptı.