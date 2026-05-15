Aziz Yıldırım'dan 'seçimden çekilecek' iddiasına olay yanıt

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Maltepe Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği etkinlikte konuştu.

'SEÇİMDEN ÇEKİLECEK' İDDİALARINI REDDETTİ

Seçimden çekileceğine dair ortaya atılan iddialara yanıt veren Aziz Yıldırım sert sözler sarf etti. Yıldırım’ın açıklaması şu şekilde:

Biz konuşmuyoruz ama durmadan troller vasıtasıyla bizim için 'seçimden çekiliyor' diyorlar. Ben Fenerbahçe’nin akil insanı olmak istemiyorum, ben icraat yaparım. Yaptıklarım da ortada.

"FENERBAHÇE BAŞARILI OLAMIYOR"

Ben başkanlık istiyorum diye kimse düşünmesin. Başkanlık yaptım, hapse girdim. 2018’de kongre üyeleri bir karar verdi, saygılıyım. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GELİYORUM"

Biz kavga istemiyoruz, herhangi bir noktada insanlara savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı veririz. Ben inanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım, hangi şartlarda olursa olsun bunu yapacağım. Başkan olmak için değil, şampiyon olmak için geliyorum.

2026-27’de Fenerbahçe’nin şampiyon olma mecburiyeti var. Olmazsa çok büyük tehlikeler bizi bekliyor.