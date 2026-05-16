Aziz Yıldırım'dan olay sözler: Şampiyon yapıp bırakacağım

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında konuştu.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıktan sonra 2027 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

''BİRLİKTE OLMAMIZA İHTİYACIMIZ VAR''

Aziz Yıldırım açıklamasında, "Biz geldiğimiz zaman derneklere kulübe destek anlamında zorlama ve baskı yapmayacağız. Her şey gönül esaslı olacak. Bizim 'Kulübün şu eksiğini tamamlayın, şuraya bunu yapın' tarzı şeylere ihtiyacımız yok. Biz yapacağız. Sizlerle beraber sizden beklediğimiz tam destek olacak. Tek isteğimiz şampiyonluk. Bu şampiyonluk için sizin stadları doldurmanıza ve küskünlükleri, dargınlıkları bırakarak birlikte olmamıza ihtiyacımız var'' ifadelerini kullandı.

''ŞAMPİYON YAPTIKTAN SONRA BIRAKACAĞIM''

3 sene devam etmeyeceğini belirten Aziz Yıldırım, “Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim. Genç adaylar çıksın istedim. Ama malesef olmadı geçtiğimiz yıl. Şimdi bu yıl neden aday oldum ? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe yeni genç, güçlü yönetim olması gerekiyor.” dedi.

