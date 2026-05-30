Aziz Yıldırım'dan kongreye 1 hafta kala Ali Koç çıkışı

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü kongreye 1 hafta kala başkan adayı Aziz Yıldırım, çarpıçı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Ben geçen sene aday olmadım. İmza toplanma 2 binlerdeydi, sayın Ali Koç bana geldi. Haziran'da bu seçimi yapın dedim. Güvenoyu iste diye tavsiyede bulundum. Gençleri teşvik ettim, aday olun diye. Geldik bu seneye. 1 yıllık bir değişim oldu kulüpte. Tasvip etmediğimiz görüntüler oldu. 12 yıllık başarısızlık adaylığımın altında yatan en büyük sebep. Buraya tecrübeli ve aklıselim insanların bir araya gelip bu işi yapması lazım. Ben inanıyorum şampiyonluğa. Adaylığımda asıl şey camianın büyüklüğünün hatırlatılması. Fenerbahçeli çocukların okullara rahat gitmesi. Camianın kendi eski gücüne dönmesi için aday olduk" dedi.

Yapı iddiasına inandığını vurgulayan Yıldırım, Sözcü TV'de katıldığı yayında şunları söyledi:

"Fenerbahçe camiası 12 yılın sonunda başarı istiyor. Başarısızlığın sebebi yapı olarak gösterdi eski yönetimler, ben de ona katılıyorum. Birlik beraberlik içinde olalım herkesle baş ederiz. Ben liderim, ben başkan olmaya gelmiyorum. Burayı toparlamaya geliyorum. Bölünmeleri toparlayıp, bize karşı operasyon varsa da onları durdurmak için geliyorum. En önemli hedefimiz şampiyon olmak. Bir yıl sonra yine seçim var, şampiyon olursak farklı, olmazsak farklı gözle bakılacaktır. Tarihimizde böyle bir şey yok. En fazla 7 sene var. 12 yıl ağır geliyor, bunu kaldırmak için el birliğiyle çalışıyoruz."

"ALİ BEYDEN DE FİKİR ALIRIZ"

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"100. yılda şampiyon olduğumuz gibi 120. yılda da tüm branşlarda şampiyon olacağız. Bizim acilen futbol aklı diye düşündüğümüz, eski futbolculardan oluşan bir ekip var. 2 forvet ihtiyacımız var, önümüzdeki hafta onlar bitebilir. Pazarlıklar devam ediyor. Pürüz yok. Biri pazartesi Türkiye'ye gelmek istedi, transfer bitmeden gelmek yok dedim. İyi bir takım yapacağız. Yıldız oyuncu kişilere göre değişiyor. Alınan oyuncular iyi ve yıldız olacak. Diğer noktalara da takviye yapacağız. Takımın başarılı olması için iyi oyuncuların olması lazım. 4-6 arası transfer yapabiliriz. Biz iyi bir takım kuracağız. Yazın bakarsınız Sörloth'u da alabiliriz. Belli olmaz. Kadro çok şişkin, kim gidecek

kim gelecek onlara göre yeniden organize yapacağız.

Teknik direktörlük için 4-5 tane isimle görüşüyoruz. Birini seçiceğiz. Her şeyi masaya yatıracağız. Acelemiz yok. 20 Temmuz'da maçlar başlayacak. 20 Haziran'da takım toplanacak oraya kadar zamanımız var. Henüz bir teknik direktörle anlaşmadık. Fenerbahçe'nin değerlerini kolay kolay harcamayalım. Fenerbahçe'ye çağdaş futbol oynatacak teknik direktör istiyoruz. İngiltere ve İspanya'da nasıl oynanıyorsa öyle oynatacak.

2011 yılında ilk devre 9 puan geride değil miydik, Aykut hoca 18 maçın 17'sini kazanmadı mı? Gaziantep maçını unutmadık. 90 küsürde gol attık. Trabzon'u, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı hepsini yendik. Ertesi sene bütün oyuncular gitti, kulübün durumunda dolayı. Benfica ile Avrupa'da yarı final oynattı. Finale çıkabilirdik ama olmadı.

(TFF ve hakemlerle ilgili) Bugünden bunları söylemem yanlış olur. 7 Haziran'a kadar mevcut yönetim var. Biz gelirsek, bu arkadaşlardan fikir alırız, Ali Bey'den de (Koç) fikir alırız. Bugünden bir şey söylemem bana yakışmaz. Fenerbahçe camiası adalet istiyor, başka bir şey istemiyoruz. Hakemler kendini geliştirecek.

İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geliriz. Ama şunu söyleyeyim, 2010-11 şampiyonu Fenerbahçe'dir. CAS davasını Fenerbahçe çekmemiştir, Devlet istediği diye çekmişizdir. 58. maddeden bahsedelim. Diyorlar ki şike ve teşvik olayından çıkarken neden 58. maddeyi değiştirdi. Biz değiştirmedik. Ben cezaevinden yazı yayınladım. Bunu yapan vatan hainidir diye sert bir açıklamam da var. Biz karşı çıktık. Biz yaptıysak bir suç cezasını çekeriz dedik. Bunun arkasında şu var, Fenerbahçe'yi kurtardılar diye Fenerbahçe'yi suçlamak asıl hedefti. 6222 maddeye de

taraf olmadık, kamuoyu bunu bilsin."