Aziz Yıldırım'dan ilk transfer: Denizde yüzerken öğrendi soluğu İstanbul'da aldı

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetimi hemen kolları sıvadı ve transfer için harekete geçti. Yıldırım'ın ilk imzayı daha önce anlaştığı Vedat Muriç'e attıracağı belirtildi.

İspanya'nın Real Mallorca takımında forma giyen Vedat Muriç'in sezonun bitmesinden sonra Antalya'ya tatile geldiği bildirildi. Takvim'deki habere göre; Aziz Yıldırım'ın seçildiği haberini alan Kosovalı futbolcu, tatili kesip apar topar İstanbul'a geldi.

BONSERVİSİ 15.5 MİLYON EURO

Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriç'in bonservisi için kulübü Real Mallorca ile 15.5 milyon euroya anlaştığı ileri sürüldü.



Görüşmelerin detaylar üzerinden sürdüğü, bir kaç gün içinde sonuçlanmasının ardından Vedat Muriç'in sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de daha önce de forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Real Mallorca'da geçen sezon 37 maçta 23 gol attı.