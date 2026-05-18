Aziz Yıldırım forvet adaylarını belirledi: 2 takviye birden yapacak

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürüyor. Katıldığı bir etkinlikte konuşma yapan Aziz Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YAPIYI SEL OLUR YIKARIZ"

Birlik olma çağrısını yenileyen Aziz Yıldırım, "Bir olursak, birlikte mücadele edersek. Yapıyı sel olur yıkarız. Kimsenin adamı değiliz. Fenerbahçe'nin adamıyız" dedi.

"İKİ SANTRAFOR ALACAĞIZ"

Forvet hattına takviye yapacaklarını vurgulayan Aziz Yıldırım, "Mevcut kadro iyi ama eksikleri var. İki santrfor alacağız. Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞA GİDİYORUZ"

"Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?" sorusuna yanıt veren Aziz Yıldırım, "Hanımefendi, yönetimin yarısı kadın. Savaşa gidiyoruz savaşa Onun için kadınlar arka planda olacak. Her şeyi anlatamıyorum, konuşamıyorum. Lütfen bekleyin. Seçildikten sonra neler söyleyeceğimi hepiniz duyarsınız. Bayanlar, kadınlar, bizler, fark etmez. Biz hepimiz neferiz. Onu göreceksiniz. Görev için, kulübün içerisinde Futbol A.Ş var, gelin. Benim zamanımda öyle değildi. Değiştirmişler statüyü. Gelin, orada çalışma yapabilirsiniz. İstediğiniz görev neyse veririz" sözlerini sarf etti.

ADAYLAR PAVLIDIS VE SORLOTH

Seçim öncesinde forvet transferlerini noktalamak isteyen Aziz Yıldırım'ın adayları da belli oldu. Yıldırım'ın Benfica'dan Vangelis Pavlidis ve Atletico Madrid'den Alexander Sörloth olduğu öğrenildi.