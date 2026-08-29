Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Gemi İnşaat Sanayi A.Ş., Kocaeli'de yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

ÇAYIROVA'YA GEMİ ÜRETİM TESİSİ

Haber Denizde'den Çelik Çelikyaman'ın haberine göre; Dearsan, yine Yıldırım'a ait olan Gül Han Denizcilik'in Çayırova'daki arazisinde askeri ve sivil amaçlı deniz araçlarının gövde imalatını sağlayacak bir tesis inşa edecek.

“23.5 Metreye Kadar Tekne ve Gemi İmalatı” yatırımı için Kocaeli Valiliği’ne başvuran Dearsan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattı.

16.45 MİLYON TL'LİK YATIRIM PLANI

Toplamda 16.45 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek tesis 5 bin 823 metrekaresi kapalı, 10 bin 734 metrekarelik alanda yer alacak.

BU SEFER DENİZALTI DA ÜRETECEK

Tesisin yıllık kapasitesinin; 23.5 metreye kadar alüminyum, çelik ve kompozit gövdeli sekiz askeri gemi için, 20 metreye kadar alüminyum, çelik ve kompozit gövdeli 20 savaş gemisi, 15 metreye kadar alüminyum, çelik ve kompozit gövdeli 40 savaş gemisi, 23.5 metreye kadar alüminyum, çelik ve kompozit gövdeli sekiz yolcu gemisi, 20 metreye kadar alüminyum, çelik ve kompozit gövdeli 20 yolcu gemisi, 15 metreye kadar alüminyum, çelik ve kompozit gövdeli 40 yolcu gemisi ve 3 denizaltı olduğu ifade edildi.

SON TESTLER TUZLA'DA YAPILACAK

İnşa edilecek gemilerin sac kesim işlemlerinin Dearsan’ın Tuzla’daki tersanesinde gerçekleştirilecek. Çayırova'da kurulacak yeni tesiste ise gemilerin blok birleştirmeleri, elektrik-mekanik tesisat montajı, izolasyon ve makine dairesi donatımları tamamlanarak gövdeleri inşa edilecek.

Yeni tesisin denize bağlantısı olmaması nedeniyle işlemleri tamamlanan gemiler karayoluyla Dearsan'ın Tuzla'daki tersanesine götürülecek. Burada denize indirilme ve nihai testlerin tamamlanmasının ardından gemiler alıcılara teslim edilecek