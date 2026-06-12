Aziz Yıldırım'dan Chobani Stadı kararı
Aziz Yıldırım, mazbatayı alır almaz kolları sıvadı. Yeni yönetim, Chobani Stadı'ndaki kulüp binasında sabahın erkeninden gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.
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Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, çarşamba günü mazbatalarını almasının hemen ardından harekete geçti.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, çarşamba günü mazbatalarını almasının hemen ardından harekete geçti.
Sarı - Lacivertli yönetim, Chobani Stadı'ndaki kulüp binasını adeta karargaha çevirdi. Sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere uzanan yoğun bir mesai temposu başladı.
İKİ CEPHEDE BİRDEN ÇALIŞMA
Yönetimin gündeminde eş zamanlı iki kritik başlık var. Bir yanda kulübün mali tablosu mercek altına alınarak acil ödeme kalemleri belirleniyor; öte yanda futbol takımının yeniden yapılandırılması için planlamalar hız kesmeden sürüyor.
Teknik direktör ataması, kadro planlaması ve transfer stratejisi bu çalışmaların odak noktasını oluşturuyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi