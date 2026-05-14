Aziz Yıldırım'dan büyük sürpriz: İşte bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Kongrede başkanlık için Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışacak.

Adaylar kongre öncesi hazırlıklarını sürdürürken, Aziz Yıldırım'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Adaylığının açıklamasından itibaren teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getireceği ileri sürülen Yıldırım kimsenin beklemediği bir ismi gündemine aldı. Milliyet'teki habere göre Yıldırım'ın Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'i hedeflediği ileri sürüldü.

YABANCI DÜŞÜNMÜYOR

Aziz Yıldırım'ın Süper Lig'i tanıyamayabilecekleri gerekçesiyle yabancı teknik direktör düşünmediği, Türk futbolunu yakından bilen isim üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

Başakşehir'de başarılı bir grafik çizen Nuri Şahin'i uzun süredir takip ettiği belirtilen Yıldırım'ın oynattığı cesur futbolu çok beğendiği de haberde yer aldı.



Aziz Yıldırım'ın kongreyi kazanması halinde harekete geçeceği ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'la bir araya gelerek Nuri Şahin'i isteyeceği ifade edildi.

37 yaşındaki Nuri Şahin, Başakşehir'den önce de Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştırmıştı.