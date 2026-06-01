Aziz Yıldırım'dan bir hafta kala kızı Yaz Yıldırım'a yasak: Bana zarar veriyor

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım hakkında konuştu. Yıldırım, seçime bir hafta kala Fenerbahçe'yle ilgili konuşma yasağı getirdiğini söyledi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

YAZ YILDIRIM'A YASAK

A Spor yayınında açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım'dan kızı Yaz Yıldırım'la ilgili sürpriz bir çıkış geldi. Yıldırım, kızına Fenerbahçe'yle ilgili konuşma yasağı getirdiğini dile getirdi.

Aziz Yıldırım açıklamasında “Kızım Yaz, son hafta kesinlikle Fenerbahçe ile ilgili konuşmayacak. Hem kendisine hem de bana zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLU OLURUM"

Aziz Yıldırım daha önce de "Kızınız Yaz'ın Fenerbahçe'ye Başkan olmasını ister misiniz" sorusuna verdiği yanıtta "Şimdi duyarsa yandım ha! Daha 13 yaşında, ben hayatta olursam çok mutlu olurum da o zaman neredeyim bilmiyorum. Sırada ben varım bırak onu ya" demişti.

