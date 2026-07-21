Aziz Yıldırım’a Tanzanya'dan çok kötü haber

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Dearsan Tersanesi ile Tanzanya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Kigoma bölgesinde kurulması planlanan tersane projesi ciddi mali sıkıntılar nedeniyle sekteye uğradı. Proje, finansman kaynaklarında yaşanan sorunlar nedeniyle planlanan takvimin gerisinde kaldı.

HaberDenizde.com'un aktardığı bilgilere göre; inşaatının büyük ölçüde tamamlanmış olması beklenen tersanedeki çalışmalar, Tanzanya tarafının yaşadığı finansal problemler nedeniyle durduruldu. Projenin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, çalışmaların yeniden ne zaman başlayacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DEMİRYOLU PROJESİ DE RİSK ALTINDA

Tanzanya yönetimi, Tabora ile Kigoma arasında inşa edilen standart hat demiryolu (SGR) projesi ile Dearsan tarafından hayata geçirilmesi planlanan Katabe Tersanesi'ni birbirini destekleyen iki stratejik yatırım olarak değerlendiriyordu.

Planlamaya göre, Tabora-Kigoma demiryolu hattının tam kapasiteyle hizmet verebilmesi için Tanganika Gölü üzerinden de yük taşımacılığı yapılması hedefleniyordu. Bu kapsamda, demiryolu vagonlarını göl üzerinden taşıyabilecek çift taraflı feribotların üretimi de Katabe Tersanesi'nin sorumluluğunda olacaktı.

Projede, roll-on/roll-off (Ro-Ro) sistemiyle çalışan ve aynı anda 25 vagona kadar yük vagonu, ağır ticari araç veya yaklaşık 65 binek otomobil taşıma kapasitesine sahip gemilerin inşa edilmesi planlanıyordu.

Bölgedeki ilk yabancı yatırım olma özelliğini taşıyan Katabe Tersanesi'nin yaklaşık 129 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi ve faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyordu. Ancak projede yaşanan finansman sorunları nedeniyle çalışmalar planlanan takvimin gerisinde kaldı.

İKİ DE GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞTI

Bunun yanı sıra, Dearsan Tersanesi ile Tanzanya hükümeti arasında iki ayrı gemi inşa anlaşmasına da imza atılmıştı. Anlaşma kapsamında, yapımı durma noktasına gelen Katabe Tersanesi'nde üretilecek ilk geminin, 3.500 grostonluk (GRT) bir Ro-Ro feribotu olması planlanıyordu.

Söz konusu geminin 25 tır, 25 demiryolu vagonu ya da 65 binek otomobil taşıma kapasitesine sahip olması hedeflenirken, Tanganika Gölü'nde Kigoma Limanı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kalemie Limanı arasında hizmet vererek iki nokta arasındaki ulaşım süresini yaklaşık altı saate düşürmesi amaçlanıyordu. Yaklaşık 63,5 milyon dolar değerindeki projenin 36 ay içinde tamamlanması öngörülmüştü.

İkinci proje ise Victoria Gölü'nde faaliyet gösterecek yük gemisini kapsıyordu. Kamyonlar ve demiryolu vagonları da dahil olmak üzere 3 bin tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanan geminin maliyetinin yaklaşık 58 milyon dolar olacağı açıklanmıştı. Bu geminin ise sözleşme takvimine göre 24 ay içerisinde teslim edilmesi hedefleniyordu. Ancak Katabe Tersanesi'ndeki çalışmaların finansal nedenlerle durması, her iki gemi projesinin de geleceğine ilişkin belirsizlik oluşturdu.