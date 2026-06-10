Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon

Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ı telefonla tebrik etti. Geçmişte yaşanan sert söz düellosunun ardından gelen bu jest, iki kulüp arasında yeni bir sayfa açılıp açılmayacağı sorusunu beraberinde getirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Aziz Yıldırım'a sürpriz telefon

Aziz Yıldırım'ın pazar günü Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilmesinin hemen ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek harekete geçti. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Özbek'in seçimden galibiyetle ayrılan Yıldırım'ı arayarak tebriklerini ilettiği öğrenildi.

GEÇMİŞTE SERT DÜELLO: SİNEK İKİLİ

İki isim arasındaki ilişki uzun süredir gergin bir seyir izliyordu. Yıldırım'ın Özbek'e yönelik "Sinek ikili" söylemine karşılık Özbek, "Sen destede bile yoksun" yanıtını vermişti. Bu arka plan göz önünde bulundurulduğunda tebrik telefonu, dikkat çekici bir jest olarak öne çıktı.

Yaz Yıldırım'ın makarnası Aziz Yıldırım'ı yerinden fırlattı: Apar topar soluğu mekanda aldıYaz Yıldırım'ın makarnası Aziz Yıldırım'ı yerinden fırlattı: Apar topar soluğu mekanda aldı

BEYAZ SAYFA MI AÇILIYOR?

Edinilen bilgilere göre Özbek'in bu adımı tamamen nezaket çerçevesinde değerlendirildi. Geçmişteki sert söylemlere rağmen karşı tarafa bu şekilde yaklaşılmasının, iki kulüp arasında ilişkileri normalleştirme isteğinin bir yansıması olduğu belirtildi. Ancak bu jestin kalıcı bir yumuşamaya dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro