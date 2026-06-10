Aziz Yıldırım'ın pazar günü Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilmesinin hemen ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek harekete geçti. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Özbek'in seçimden galibiyetle ayrılan Yıldırım'ı arayarak tebriklerini ilettiği öğrenildi.

GEÇMİŞTE SERT DÜELLO: SİNEK İKİLİ

İki isim arasındaki ilişki uzun süredir gergin bir seyir izliyordu. Yıldırım'ın Özbek'e yönelik "Sinek ikili" söylemine karşılık Özbek, "Sen destede bile yoksun" yanıtını vermişti. Bu arka plan göz önünde bulundurulduğunda tebrik telefonu, dikkat çekici bir jest olarak öne çıktı.

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Edinilen bilgilere göre Özbek'in bu adımı tamamen nezaket çerçevesinde değerlendirildi. Geçmişteki sert söylemlere rağmen karşı tarafa bu şekilde yaklaşılmasının, iki kulüp arasında ilişkileri normalleştirme isteğinin bir yansıması olduğu belirtildi. Ancak bu jestin kalıcı bir yumuşamaya dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.