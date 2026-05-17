Aziz Yıldırım Volkan Demirel'e teklif yapacak

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Volkan Demirel'le görüşecek. Yıldırım, Demirel'e futbol yapılanmasında görev vermek istiyor.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi Aziz Yıldırım kolları sıvadı.

1 yıllığına gelip Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak isteyen Aziz Yıldırım, teknik ekip ve transferler için görüşmelerini sürdürüyor.

VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF YAPACAK

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Aziz Yıldırım hafta içerisinde Volkan Demirel’le bir araya gelecek. Yıldırım, Demirel’e futbol yapılanmasında yer almasını teklif edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AYRILDI

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından görevinden ayrıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KOLTUĞU İÇİN JORGE JESUS'LA GÖRÜŞECEK

Teknik direktörlük görevi için ise Aykut Kocaman ve Jorge Jesus en ciddi adaylar olarak dile getiriliyor. Yıldırım’ın 25 Mayıs’ta Jorge Jesus’la bir görüşme yapması bekleniyor.

Fenerbahçe Aziz Yıldırım
