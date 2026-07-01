Aziz Yıldırım Vedat Muriqi'den gelen haber sonrası devreye girdi: Bu hafta açıklanacak

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin sakatlığının yarattığı forvet krizi, yönetimi hızlı hareket etmeye zorladı.

Başkan Aziz Yıldırım transfer sürecine bizzat dahil olurken Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Transferin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

MURIQI'İN SAKATLIĞI HIZLANDIRDI

Topuk Yaylası kampında antrenman sırasında adaleden sakatlanarak sedyeyle sahayı terk eden Vedat Muriqi'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Bu gelişme, Fenerbahçe teknik heyetinin hücum hattına acil takviye konusunda yönetime olumlu rapor vermesini beraberinde getirdi. Sarı-lacivertli yönetim de harekete geçmekte gecikmedi.

PAZARLIK SÜRÜYOR, RAKAMLAR YAKLAŞTI

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Guirassy'nin menajeriyle görüşmeleri yoğunlaştırdı. Borussia Dortmund bonservis için 40 milyon Euro talep ederken, sarı-lacivertliler rakamı 35 milyon Euro'ya kadar çıkardı. İki taraf arasındaki 5 milyon Euro'luk fark için pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

GUIRASSY KİMDİR?

Gine Milli Takımı'nın golcüsü Serhou Guirassy, geride bırakılan sezonda Borussia Dortmund formasıyla Avrupa'nın en dikkat çeken forvetleri arasına girdi. Fiziksel gücü, ceza sahası içindeki etkinliği ve gol kokusuyla öne çıkan deneyimli santrfor, Fenerbahçe hücumuna hem nitelik hem de derinlik katacak profilde değerlendiriliyor.

TRANSFER BU HAFTA AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'nin Guirassy ile prensipte anlaştığı ve transferin hafta içinde kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığı aktarıldı. Aziz Yıldırım'ın sürece doğrudan dahil olması, yönetimin bu transferi öncelikli gündem maddesi olarak ele aldığını gösteriyor. Bonservis rakamındaki son detayların da kısa sürede netleşmesi bekleniyor.