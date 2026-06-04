Aziz Yıldırım ve Hakan Safi aynı yerde ayrı ayrı yayına çıkacak
Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Anadolu Ajansı'nın yayınına katılacak. Aziz Yıldırım saat 10.00'da, Hakan Safi ise saat 14.30'da seçime dair soruları yanıtlayacak.
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Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, yarın Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.
Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının konuğu olacak Yıldırım ve Safi, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
4.30 SAAT ARAYLA YAYINA ÇIKACAKLAR
Aziz Yıldırım saat 10.00'da, Hakan Safi ise saat 14.30'da seçime dair soruları yanıtlayacak. İkili ortak yayına çıkmayacak.
GÜNLER KALA GERİLİM YÜKSELİYOR
Seçime artık sayılı günler kalırken taraflar arasında gerginlik artıyor. Hakan Safi cephesi rakibini ayrıştırıcı olmakla suçlarken Aziz Yıldırım ise rakibinin transfer vaatlerini eleştiriyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi