Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek'le ilgili olay sözler: Kestane olur!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesiyle yeni bir sayfa açıldı. Yorumcu Ahmet Çakar, Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesini değerlendirirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le karşılaştırmasını da yaptı.

Çakar, katıldığı programda önce Aziz Yıldırım'ı değerlendirdi ve şunları söyledi:

"Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Asıl problem bundan sonra başlıyor. Görünen o ki Fenerbahçe'nin hocası yine yeniden Aykut Kocaman. Aykut Kocaman mutlaka başarısız olur diyemem. Ayıp etmiş olurum. Aykut Kocaman'la Fenerbahçe şaha kalkar desem yalakalık olur. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de kredisi çok az. Hiç kimse geçmişiyle yaşamasın. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin efsanesiydi, gol kralıydı iyi çocuk hoş çocuk. Namuslu adamdır. Hiçbir lafım yok ama şimdi takımlarda inişler çıkışlar olur. Mesela Fatih Terim Galatasaray'a ilk geldiğinde bildiğim kadarıyla sezonun ilk yarısını 7, 8 puan geride kapattı. Ama sonra şampiyon oldu. Aykut Kocaman'ın böyle bir kredisi yok. İlk tökezlemede diyelim ki başladı lig. Hatırla, Ersun Yanal geldi ilk Konya'ya yenildiler ama o sezon şampiyon oldu. Aykut Kocaman geldi; birinci problem şu: Hangi oyuncular alınacak? Vedat Muriç! Hakan Safi doğrudur, değildir çıtayı yükseğe koydu. 4-5 oyuncu adı zikretti. Yarısı doğru olsa bunlar önemli transferler. Hakan Safi çıtayı çok yükseğe çıkardığı için Vedat Muriç tipinde bir santrfor bile taraftarı kesmeyebilir. Aziz Yıldırım hiçbir zaman isim vermedi. Şunu alacağız, bunu alacağız demedi. Bir tek şunu söyledi; Ederson'u kazanmak istiyorum dedi. Haklıydı. Ederson ayarında bir kaleci 20-25 milyon eurolardan başlıyor. Eksik yerlerimize takviye yapacağız dedi. Stoper, kanat falan. Bunlar da doğru isim vermeden."

"DERBİLERİ ATEŞLENDİRİR"

Çakar, Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek için de şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım, Dursun Özbek için 'Sinek ikili' demişti. Dursun Özbek ise Aziz Yıldırım'a 'Destede bile yok' demişti. Yıldırım'ın ifadeleri çok yanlıştı. Dursun Özbek, bu sene yine şampiyon olursa 5 sene üst üste elde ettiği şampiyonluğuyla tarihe geçer ve efsane dedikleri Aziz Yıldırım kestane olur. Mesela Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün kavgaları tadından yenmez. Derbileri ateşlendirir."