Aziz Yıldırım ters köşe yaptı: Takımda tutmak istiyor
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Ederson'la bir görüşme yapacak. Yıldırım, Brezilyalı kaleciyi takımda tutmak istiyor.
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, kadro planlamasında sürpriz bir karar verdi.
EDERSON'U TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; Aziz Yıldırım takımda istenmeyen adam ilan edilen Ederson'u tutmaya karar verdi.
Oyuncunun kalitesinden şüphesi olmayan Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesi halinde Brezilyalı futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirecek.
Deneyimli file bekçisinin kazanılmasından yana olan Aziz Yıldırım, motivasyon konuşması yaparak gerekli desteği vereceğini dile getirecek.
GALATASARAY DERBİSİ SONRASI İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİ
Sezon boyunca tartışmaların hedefinde olan Ederson, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla camiayı kızdırdı. Oyuncuyla yolların ayrılması yönünde çağrılar yapılsa da Sadettin Saran son kararı seçilecek yeni yönetime bıraktı.
36 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Ederson, 35 gole engel olamadı. 13 maçta ise kalesini gole kapattı.