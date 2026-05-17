Aziz Yıldırım teknik direktörünü seçti: Teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, teknik direktör adayını belirledi.

25 MAYIS'TA GÖRÜŞECEKLER

Miliyet’te yer alan habere göre; Jorge Jesus’la Al Nassr arasındaki sorunların çözülmesini bekleyen Aziz Yıldırım, 25 Mayıs’ta masaya oturacak.

MAAŞ TEKLİFİ BELLİ OLDU

Görüşmede tüm pürüzleri ortadan kaldırmayı hedefleyen Aziz Yıldırım’ın Portekizli hocaya en fazla 10 milyon euro maaş teklif etmeyi düşündüğü ifade edildi.

Bir an önce anlaşmayı tamamlamayı hedefleyen Aziz Yıldırım seçim öncesinde Jorge Jesus’u duyurmak istiyor.

"BİRÇOK KULÜPTEN TEKLİF ALDIM"

Deneyimli teknik adam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Al Nassr ile sezon başı 1 yıllık sözleşme imzalamıştım. Sezon sonu sözleşmemi yenilemeyebilirim. Ayrıca kulübün beni istememe ihtimali de var. Birçok kulüpten teklif aldım. Sezon sonu değerlendireceğim" demişti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLDULAR

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran Jorge Jesus, takımın başında çıktığı 53 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.