Aziz Yıldırım teknik direktörünü seçti: Açıklanacağı tarih ortaya çıktı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sonucunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktör kararını verdi.

AYKUT KOCAMAN CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

A Spor'da yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adamın, cuma günü resmen açıklanacağı iddia edildi.

Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alacak 2 isim de ortaya çıktı. Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Demirel ve Dirk Kuyt'ın teknik ekibe dahil olacağı öğrenildi.

"İLK HAFTA AÇIKLARIZ"

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada "Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak. Ekibi ile çalışıyor. Aykut Kocaman ile adaylığımı açıklamadan önce görüştüm; 'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim. Ancak söz vermedim. Yabancılarla görüşüyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Yönetimle teknik direktör konuşmadık, kazandıktan sonra ilk hafta oturur ve karar veririz, açıklarız" sözlerini sarf etmişti.

TEKNİK DİREKTÖR SONRASI SIRA TRANSFERLERDE

Teknik direktörün resmileşmesinin ardından transferlerin de bir bir açıklanması bekleniyor. Vedat Muriqi, Serhou Guirassy ve Amara Diouf'un yakın zamanda imzayı atabileceği kaydediliyor.