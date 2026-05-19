Aziz Yıldırım son noktayı koydu: Söz konusu bile değil

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, dernek ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, stadyumun yerinin değiştirileceği iddiasıyla ilgili de konuştu.

Yaptığı konuşmada birlik çağrısı yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bir olursak, birlikte mücadele edersek yapıyı sel olur yıkarız. İyi takım yapacağız. Böylece saha dışında vereceğimiz mücadele daha kolay olacak. Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim. Daha önceki seçimde aday olmadım, kulübü düzeltmelerini bekledim. Ama bu olmayınca aday olmaya karar verdim. Kimsenin adamı değiliz. Fenerbahçe’nin adamıyız” dedi. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin değerlerine sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, “Fenerbahçe’nin değerlerine sahip çıkalım. Sosyal medyadaki algılara kapılmayın. Hepsi bizim değerimiz.”

"İÇİNİZİ FERAH TUTUN"

Aziz Yıldırım, stadyumun yerinin değiştirileceği iddiasıyla ilgili de şunları söyledi:

“Stadın yerinin değişmesi kesinlikle bizim gündemimizde yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu konuda da içinizi ferah tutun.”