Portekiz'in köklü kulübü Benfica, efsane savunma oyuncusu Nicolas Otamendi'nin boşluğunu doldurmak için transfer arayışına girdi. Portekizli ekibin belirlediği adaylar listesine Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar'ın da dahil edildiği öğrenildi. Ancak Benfica'nın bu ilgisi sarı-lacivertli kulüpten anında ve kesin bir kapı kapama yanıtıyla karşılaştı.

YILDIRIM YÖNETİMİNDEN "DOKUNULMAZ" KARARI

Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetinin Skriniar meselesinde ortak bir tutum sergilediği belirtildi. 31 yaşındaki Slovak savunmacının takımın iskeletindeki en kritik taşlardan biri olarak görüldüğü ve transfer tekliflerine kapının tamamen kapatıldığı aktarıldı. Skriniar'ın sarı-lacivertli kadrodaki statüsü artık resmi olarak "dokunulmaz" şeklinde tanımlanıyor.

NEDEN DOKUNULMAZ?

Fenerbahçe yönetiminin bu kararlı tutumunun arkasında Skriniar'ın sahaya yansıttığı performans yatıyor. Slovak stoper, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayı 40 resmi maçta giydi. Yalnızca savunmada değil hücumda da iz bırakan Skriniar, sezonu 2 gol ve 1 asistle tamamlayarak dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Fenerbahçe'nin Skriniar'ı bırakmama konusundaki ısrarının arka planında yeni sezonun getirileri de belirleyici bir rol oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan sarı-lacivertliler için Skriniar gibi hem deneyimli hem de büyük turnuvalarda mücadele etmiş bir savunmacı, paha biçilemez bir değer taşıyor. Paris Saint-Germain ve Inter Milan gibi Avrupa devlerinde forma giyen Skriniar'ın bu büyük sahne tecrübesi, Fenerbahçe'nin Avrupa hedefleri açısından vazgeçilmez bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Aziz Yıldırım yönetimi, ne kadar cazip bir teklif gelirse gelsin Slovak stoperi göndermeyeceğini fiilen ilan etti.